نادية الجندي تستعيد زكرياتها بلقطات من فيلم "مهمة في تل أبيب"

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أستعادت الفنانة نادية الجندي ذكريات فيلم "مهمة في تل أبيب" ، وذلك تزامناً مع الإحتفال بنصر حرب أكتوبر المجيدة.



ونشرت نادية مجموعة صور مم كواليس الفيلم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" .



وظهرت يالصورة برفقة الراحل سعيد عبدالغني ، وعلقت قائله:"من كواليس تصوير فيلم "مهمة في تل أبيب" في باريس مع الفنان الجميل الراحل سعيد عبدالغني الله يرحمه".



والجدير ذكره أن أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة " ، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.