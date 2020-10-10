الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتوصل مسؤولي المارد الأحمر لاتفاق مع اللاعب ووكلاء أعماله، من خلال الجلسة التي عقدها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وتم إنهاء كافة التفاصيل لانتقال بانون لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.





ومن المقرر أن تتم الصفقة بين الناديين، بقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه المغربي، والتي تصل إلى 2 مليون دولار.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي بيراميدز، يوم مساء غدًا، الأحد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



