اهناسيا يتعادل مع أهلى الغرق في الترقي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تعادل الفريق الكروى الاول بنادى اهناسيا الرياضى بملعبه امام ضيفه اهلى الغرق، بدون أهداف، وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب اهناسيا الرياضى ببنى سويف فى إطار دورة الترقى المؤهلة للقسم الثالث .

اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال بدء المباراة بتشكيل مكون من محمود نصر ومحمد رجب ومحمد عصام وأحمد كارم وحازم ناصر ومحمود عبد الرحيم ومحمد جابر وعبد الرحمن عتريس ومحمد اسماعيل ومصطفى محمد على .

فيما بدء الغرق المباراة بتشكيل مكون من جبريل محمد وعبد سمير ومحمد على ومصطفى سامة ومعاذ فوزى وعبد الله عبد الرازق وياسر عيد وعلى يوسف ومحمد بيكا وسيد خلف وأحمد خالد .

وخلال المباراة حاول اهناسيا تكثيف محاولاته الهجومية من أجل خطف هدف واقتناص الثلاث نقاط وسط محاولات دفاعية منظمة للضيوف لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي ويكتفى كل فريق بحصد نقطة وحيدة .

فيما لم يلعب سينزو مباريات بتلك الجولة حيث يستضيف اهناسيا بالجولة الثانية .

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