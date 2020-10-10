فوز كيما أسوان وتعادل التعدين في جولة ساخنة بالقسم الثالث



وعلى ملعب نادي الاقصر، فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي النصر للتعدين، أمام نظيره فريق نادي الاقصر.



وعلى ملعب نادي ابو الريش نجح نادي الهلال باسوان في تحقيق الفوز بهدف دون رد على فريق مركز شباب ابو الريش.



فيما حقق فريق مركز شباب الزهراء، فوزا هاما على نظيره فريق مركز شباب ادفو برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.



ونجح فريق وادي النيل، في تحقيق فوز كبير على نادي جمهورية دراو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب وادي النيل.



وتختتم مواجهات الجولة قبل الأخيرة، بمواجهة فريق نادي المدينة المنورة، صاحب المركز السادس برصيد32 نقطة، لنظيره فريق نادي التحرير باسوان صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة، بملعب نادي الاقصر يوم الأحد الموافق13 من شهر أكتوبر الجاري.



ترتيب المجموعة الاولي



1_ كيما 47 نقطة

2_مركز شباب الزهراء 46 نقطة

3_ التعدين 44 نقطة

4_ مركز شباب ادفو 39 نقطة

5_الاقصر 37 نقطة

6_المدينة المنورة 32 نقطة

7_التحرير 24 نقطة

8_وادي النيل 23 نقطة

9_ابو الريش 20 نقطة

10_الهلال 19 نقطة

11_جمهورية دراو 7 نقاط

12_ شبان اسنا 7.نقاط



وأسفرت نتائج الجولة عن فوز نادي كيما اسوان المتصدر على نظيره فريق نادي شبان مسلمين اسنا متزيل جدول المجموعة بثلاثية نظيفة والتي جمعت بينهما علي ملعب نادي كيما.