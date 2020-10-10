الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الغد.. تعرف عليه



شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



طقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق.



طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس الأحد ليلًا:



طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



طقس لطيف على السواحل الشمالية.



طقس لطيف على شمال الصعيد.



طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:



شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.



أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



و قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم انخفاض طفيف وتدريجي، حيث ستنخفض درجتين مقارنة بالأمس، وستصل إلى 33 درجة.



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض أخر غدا الأحد لتصل إلى 30 درجة، موضحة أن درجة الحرارة ستظل بهذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، منوهة بأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، وجنوب سيناء.



وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب متابعة النشرات الجوية بصورة دائمة الفترة المقبلة لمتابعة أي تغيرات في حالة الطقس.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:طقس الأحد نهارًا: