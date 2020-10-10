للمرة الثالثة على التوالي.. محمد رمضان يفوز بجائزة أفضل ممثل عربي عن دور البرنس

Advertisements

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بفوزه جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2020 عن مسلسله "البرنس".



ونشر رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وكتب : الحمد لله للسنة الثالثة علي التوالي جائزة أفضلممثل عربي 2020 عن شخصية رضوان البرنس في مسلسل "البرنس" ، مهرجان الفضائيات العربية.



وتباينت الكثير من محبيه منهم تعليق الفنانة ندي بسيوني وكتبت : من أجمل أدوارك احساس عميق جداً وصادق يدخل القلب وببساطة بدون مبالغة بالرغم من صعوبة المشاعر.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان طرحه أغنية "يا حبيبي" وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وآثار "رمضان الجدل عقب حفله الأخير في الشيخ زايد ورقصه مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.