قنا يتعادل وقفط يخسر في جولة مثيرة بالقسم الثالث
السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:53 م
عاطف الشعيني
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انطلقت اليوم منافسات الجولة 21 للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، والتي جاءت نتائجها عكس ترتيب جدول المجموعة قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.
على ملعب نادي قنا فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق نادي قنا المتصدر والذي حسم صعوده رسميا لدوري القسم الثاني، أمام مركز شباب سوهاج.
وعلى ملعب نادي قفط، خسر صاحب الأرض ووصيف المجموعة، أمام نادي شبان مسلمين المراغة بهدفين مقابل هدف.
ونجح نادي اهلي المنشأة في تحقيق فوز كبير و غالي خارج ملعبه على نظيره نادي المراغة برباعية مقابل هدف.
بينما واصل فريق نادي قوص صحوته ونجح في تحقيق فوز غالي على فريق مركز شباب نجوع مازن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.
ونجح فريق البلينا في تحقيق الفوز على نظيره فريق نادي مكة المكرمة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب مركز شباب البلينا.
و اختتمت منافسات الجولة بمواجهة فريق نادي البداري امام نظيره فريق نادي اخميم، والتي انتهت بفوز نادي اخميم بهدفين مقابل هدف.
1_قنا 51 نقطة
2_ شبان المراغة43 نقطة
3_قفط 41 نقطة
4_البداري37 نقطة
5_البلينا 31 نقطة
6_شباب سوهاج 29 نقطة
7_المراغة 26 نقطة
8_اخميم24نقطة
9_قوص19 نقطة
10_اهلي المنشاة 18 نقطة
11_مكة المكرمة 17 نقطة
12_نجوع مازن 10 نقاط
على ملعب نادي قنا فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق نادي قنا المتصدر والذي حسم صعوده رسميا لدوري القسم الثاني، أمام مركز شباب سوهاج.
وعلى ملعب نادي قفط، خسر صاحب الأرض ووصيف المجموعة، أمام نادي شبان مسلمين المراغة بهدفين مقابل هدف.
ونجح نادي اهلي المنشأة في تحقيق فوز كبير و غالي خارج ملعبه على نظيره نادي المراغة برباعية مقابل هدف.
بينما واصل فريق نادي قوص صحوته ونجح في تحقيق فوز غالي على فريق مركز شباب نجوع مازن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.
ونجح فريق البلينا في تحقيق الفوز على نظيره فريق نادي مكة المكرمة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب مركز شباب البلينا.
و اختتمت منافسات الجولة بمواجهة فريق نادي البداري امام نظيره فريق نادي اخميم، والتي انتهت بفوز نادي اخميم بهدفين مقابل هدف.
الترتيب
1_قنا 51 نقطة
2_ شبان المراغة43 نقطة
3_قفط 41 نقطة
4_البداري37 نقطة
5_البلينا 31 نقطة
6_شباب سوهاج 29 نقطة
7_المراغة 26 نقطة
8_اخميم24نقطة
9_قوص19 نقطة
10_اهلي المنشاة 18 نقطة
11_مكة المكرمة 17 نقطة
12_نجوع مازن 10 نقاط