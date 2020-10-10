قنا يتعادل وقفط يخسر في جولة مثيرة بالقسم الثالث



على ملعب نادي قنا فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق نادي قنا المتصدر والذي حسم صعوده رسميا لدوري القسم الثاني، أمام مركز شباب سوهاج.



وعلى ملعب نادي قفط، خسر صاحب الأرض ووصيف المجموعة، أمام نادي شبان مسلمين المراغة بهدفين مقابل هدف.



ونجح نادي اهلي المنشأة في تحقيق فوز كبير و غالي خارج ملعبه على نظيره نادي المراغة برباعية مقابل هدف.



بينما واصل فريق نادي قوص صحوته ونجح في تحقيق فوز غالي على فريق مركز شباب نجوع مازن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.



ونجح فريق البلينا في تحقيق الفوز على نظيره فريق نادي مكة المكرمة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب مركز شباب البلينا.



و اختتمت منافسات الجولة بمواجهة فريق نادي البداري امام نظيره فريق نادي اخميم، والتي انتهت بفوز نادي اخميم بهدفين مقابل هدف.





الترتيب



1_قنا 51 نقطة

2_ شبان المراغة43 نقطة

3_قفط 41 نقطة

4_البداري37 نقطة

5_البلينا 31 نقطة

6_شباب سوهاج 29 نقطة

7_المراغة 26 نقطة

8_اخميم24نقطة

9_قوص19 نقطة

10_اهلي المنشاة 18 نقطة

11_مكة المكرمة 17 نقطة

12_نجوع مازن 10 نقاط



انطلقت اليوم منافسات الجولة 21 للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، والتي جاءت نتائجها عكس ترتيب جدول المجموعة قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.