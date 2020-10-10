أمين "مهندسين الإسكندرية": حرب أكتوبر استعادت القدرة لمصر على التعامل مع الدول الكبرى

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نظم نادى المهندسين بالإسكندرية حفل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمقر النادى بسابا باشا بحضور عدد كبير من الاعضاء وأحيا الحفل فرقة الإسكندرية للموسيقى العربية وسط تفاعل كبير من رواد النادى



وفى كلمته أمام الحضور قال اللواء سامي درويش، أمين نادي المهندسين بالإسكندرية، إن حرب أكتوبر استعادت القدرة لمصر على التعامل مع الدول الكبرى، وكما أدت إلى إعادة تصحيح ميزان القوى وتم إعادة التخطيط الاستراتيجي في الشرق الأوسط فتغيرت خريطة العالم السياسية والعسكرية.



وأضاف أن في حرب أكتوبر تم الإعتماد على الحرب النفسية والخداع والتي أدت إلى تحقيق تأثير سيكولوجي ظهر تأثيره خلال حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن مصر في حرب أكتوبر اعتمدت على معلومات صحيحة وإسرائيل اعتمدت على معلومات مغلوطة، مما أدى ذلك إلى انتصار مصر في الحرب.



وأشار إلى أن الجنود في حرب أكتوبر تفوقوا على المعدات وكان ذلك أحد العوامل الأساسية في نجاح مصر للحرب، مضيفًا أن من الدروس المستفادة من الحرب هي تغيير معدلات وافكار ومفاهيم التعامل مع المعدات أثناء الحرب.



وتابع أن من الدروس المستفادة من الحرب هي أسلوب الإدارة يجب يتوافق وفقًا للموقف، بمعنى أن إدارة الحرب للقوات البحرية تمت بأسلوب استراتيجي، بينما تم التعامل مع القوات البرية بالأسلوب التكتيكي.



وأضاف "أن حرب أكتوبر علمتنا أن الانتصار يساعد على تصحيح المسار، ولكن يجب أن تقيم الإنجازات على مدار تحقيق الأهداف، وعلمتنا الحرب أن نتصالح مع أنفسنا في سبيل الله والوطن، ولابد من استعادة روح حرب أكتوبر في العلم والإيمان"