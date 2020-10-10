النصر يصعق الترسانة بخماسية قاسية في دوري القسم الثاني

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 42 نقطة

2- بتروجت 39 نقطة

3- الداخلية 38 نقطة

4- النصر 33 نقطة

5- القناة 32 نقطة

6- منتخب السويس 32 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 13 نقطة

حقق فريق النصر فوزا كاسحا علي حساب فريق الترسانة ، بخماسية مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الترسانة ضمن الجولة 21 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.تقدم بابا ابراهيم للنصر بالهدف الاول في الدقيقة 12 من الشوط الأول من تمريرة صناعة محمد اوشا وتمكن ايهاب فؤاد من تسجيل هدف التعادل للترسانة من ركلة جزاء في الدقيقة 24 من نفس الشوط .وفي الشوط الثاني تمكن محمود السيد لاعب النصر من تسجيل الهدف الثاني بعد مراوغه رائعة وتسديد متقنة علي يسار حارس الترسانة وفي الدقيقة 24 أحرز يابا ابراهيم الهدف الثالث من رأسية رائعة بعد تمريرة من محمد عبد الناصر اوشا .وفي الدقيقة 30 أحرز احمد كالوشا الهدف الرابع من ركنية واختتم محمد محمود العطار خماسية النصر في الدقيقة 39بهذه النتيجة واصل النصر احتلال المركز الرابع برصيد 33 نقطة فيما تجمد رصيد الترسانة عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر .