الشباب السعودي يتعاقد مع مدافع منتخب تشيلي

تعاقد نادي الشباب السعودي مع إيجور ليشنوفسكي مدافع فريق كروز ازول المكسيكي، لمدة عامين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :"تعاقد نادي الشباب مع المدافع التشيلي الدولي إيجور ليشنوفسكي لمدة عامين مع أفضلية التمديد".





وخاض إيجور ليشنوفسكي /26 عاما/ عدداً من التجارب الاحترافية مع بورتو البرتغالي وسبورتينج خيخون الإسباني.





بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته الرياضية المقبلة مع الفريق.



