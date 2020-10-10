صعق كهربائي.. التصريح بدفن طفل للمسه سلك كهربائي بالعياط

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن طفل، لقى مصرعه، إثر لهوه داخل منزله، إثر صعق كهربائي، بمركز العياط.



كان تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.



بإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تبين أن الطفل أثناء لهوه داخل المنزل، لامس سلك كهرباء، مما أسفر عن إصبته بصعق أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل شاب وإصابة آخر على يد مقاول بمنطقة الهرم، بسبب جلوسهما أعلى سيارة المتهم وتسببهما في خدشها، فأدلى الشاب المصاب بعد استقرار حالته الصحية، أنه يوم الواقعة كان ينتظر صديقه القتيل أمام عقار الخاص بالمتهم.



وأضاف الشاب المصاب في اعترافاته، أنه اثناء وصول صديقه، فوجئ بالمتهم يقترب منهم ويشتبك معهم في مشادة كلامية، نتيجة انتظاره، فيما ادعى أننا قومنا بخدش سيارته أثناء الانتظار امام العقار، على اثرها أطلق النار من سلاحه فسقط أحداهما قتيل والآخر مصاب.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر، انتقل المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ا" مسجل خطر، يمتلك عقار بذات الشارع الذى يقيم به القتيل.



وكشفت التحريات التي أجراها الرائدان عبد الباقى أمين، ومحمد سعودى، أن المتهم نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليهما، فاستدرجهما إلى مدخل العقار الذى يقيم به، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثانى وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.



وبإعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها بعد هروبه، تمكن الرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليه بعد مطاردته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة،وادعائه إطلاق النار عليهما، بسبب جلوسهما أعلى سيارته وتسببهما في خدشها وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

