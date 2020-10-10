مدرب منتخب إنجلترا في حيرة قبل موقعة بلجيكا

يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره البلجيكي غدا الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويواجه جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي معضلة في اختيار تشكيلته في ظل تألق العديد من العناصر بالفريق.

وكان ساوثجيت قد دفع بالعديد من اللاعبين ذوي الخبرة المحدودة في المباراة الودية أمام منتخب ويلز أمس الأول الخميس، وقدم المنتخب الإنجليزي أداء قويا وأنهى المباراة فائزا 3 / صفر على ملعب ويمبلي.

وسجل دومينيك كالفرت-ليوين في مشاركته الدولية الأولى كما سجل كونور كودي في أول مشاركة له بالتشكيل الأساسي وأضاف داني إنجز الهدف الثالث للمنتخب.

وتجدر الإشارة إلى أن أيا من اللاعبين الذين شاركوا ضمن التشكيل الأساسي في مباراة الخميس، لم يكن واثقا من المشاركة في المباراة أمام بلجيكا.

لكن بعد العروض القوية في مباراة ويلز، خاصة من جانب كالفرت-ليوين مهاجم إيفرتون وكودي مدافع وولفرهامبتون، بات ساوثجيت مطالبا بالمزيد من التفكير قبل اختيار تشكيلته.

وقال ساوثجيت في تصريحاته للصحفيين :"هذا الأمر يشكل درسا مهما لأي شخص في هذا الموقف... ترغب في المشاركة واللعب. عندما ترتدي القميص أو تحصل على مكان في الفريق، لا تريد السماح للأخرين بانتزاع مكانك."

وأضاف :"وقتما نمنح فرصة المشاركة الأولى أو نمنح فرصة اللعب لعناصر تتواجد بالفريق منذ فترة، يشكل هذا فرصة أمامهم لحجز مكان وتعزيز إمكانية تواجدهم."

وتابع :"العديد من اللاعبين نجحوا في ذلك، لتحتدم المنافسة على المراكز."

ونجح كالفرت-ليوين، الذي سجل تسعة أهداف خلال ست مباريات مع إيفرتون متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في تكرار تألقه مع ناديه، خلال مشاركته الأولى مع المنتخب الإنجليزي وافتتح التسجيل بعد 26 دقيقة من بداية المباراة أمام ويلز.

وقال ساوثجيت إنه لم يندهش إزاء نجاح اللاعب في استغلال الفرصة.

وأضاف :"لم يظهر عليه التوتر بأي شكل. أعتقد أن حقيقة ظهوره بمستويات جيدة مع ناديه وأن النادي يتصدر الدوري، جعل هذا هو الوقت الأنسب للدفع به. وأنا واثق من أنه سيكتسب الكثير من الثقة من هذه المباراة."

ويتوقع مشاركة ماركوس راشفورد وترينت ألكسندر-أرنولد وجوردان بيكفورد وهاري ماجواير في مواجهة بلجيكا، علما بأنهم تواجدوا على مقعد البدلاء في مباراة ويلز، كما يتوقع أن يشارك جوردان هندرسون بعد تعافيه من الإصابة.

لكن يتحتم على ساوثجيت أيضا اتخاذ قراره بشأن تامي أبراهام وجادون سانشو وبن تشيلويل، الذين غابوا عن مباراة ويلز بعد انتهاك البروتوكول الصحي في ظل أزمة كورونا.

ويرجح ألا يشارك تشيلويل، لكن المدرب قد يعيد المهاجم أبراهام والجناح جادون سانشو إلى تشكيلة المنتخب.

وقال ساوثجيت :"تاني وجادون تدربا بشكل منفصل، يتواجدان معنا لكنهما في عزل صحي."

وأضاف :"جاءت نتائج فحوص جميع اللاعبين الثلاثة سلبية. بن (تشيلويل) يعاني من وعكة، نعتقد أنها بسيطة ، لكننا أبقيناه منفصلا عن المجموعة كإجراء وقائي."