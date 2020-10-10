نشرة حوادث "الفجر".. اعترافات العنتيل وشاب يقتل شقيقه فى العياط

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"كيفي النسوان".. اعترافات مثيرة لـ"عنتيل الجيزة"

قالت مصادر أمنية، إنه تم تحديد هوية 9 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، موضحًا أن الفيديوهات المعثور عليها بهاتفه المحمول لحظة القبض عليه 16 فيديو فقط.

قالت مصادر أمنية أن الفيديو المتداول لـ"عنتيل الجيزة" مصور له منذ حوالي 6 أشهر، وقت إكتشاف علاقته بالسيدات وتصويرهن عاريات، نافيا ما تم تداوله أن الفيديو لحظة القبض عليه.


سدد شاب، طعنات بجسد شقيقه، أسقطه قتيلًا في الحال، بسبب خلافات بينهما، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

أمرت النيابة العامة، بإحالة صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه.


رد غير متوقع من "بسام أحمد زكي" في قضية التحرش بالفتيات

واجهت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس المتهم أحمد بسام زكي الشهير بـ"متحرش الفتيات" وذلك بتهمة هتك عرض 3 فتيات قاصرات والتي جاءت ضمن اتهامات النيابة العامة إليه بأمر الإحالة والتي طالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهم طبقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة.


مرتضى منصور يطعن رسميًا أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية

أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتي في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قضية التحرش بالفتيات عنتيل الجيزة صديقي عمر جابر بوابة الفجر بسام أحمد زكي الفجر

أخبار تهمك

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تغيير جديد في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

فوز سيراميكا وبتروجت والنصر ومنتخب السويس بالقسم الثاني

منذ ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 13 ساعة

تعادل مثير لجمهورية شبين والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

القليوبية × 24 ساعة.. تعدي عامل على شقيقه بسكين والمحافظ يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة

نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان

"نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

نشرة حوادث "الفجر": تفريغ الكاميرات في اختناق 20 طفلا.. وحريق هائل بوكالة البلح

نشرة حوادث "الفجر": تنفيذ حكم إعدام مغتصب "طفلة البامبرز".. وحريق شقة بوسط البلد

نشرة حوادث "الفجر".. عامل يعذب ابنته حتى الموت

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»