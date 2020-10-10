نشرة حوادث "الفجر".. اعترافات العنتيل وشاب يقتل شقيقه فى العياط





قالت مصادر أمنية أن الفيديو المتداول لـ"عنتيل الجيزة" مصور له منذ حوالي 6 أشهر، وقت إكتشاف علاقته بالسيدات وتصويرهن عاريات، نافيا ما تم تداوله أن الفيديو لحظة القبض عليه.







سدد شاب، طعنات بجسد شقيقه، أسقطه قتيلًا في الحال، بسبب خلافات بينهما، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات سدد شاب، طعنات بجسد شقيقه، أسقطه قتيلًا في الحال، بسبب خلافات بينهما، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



أمرت النيابة العامة، بإحالة صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه.





رد غير متوقع من "بسام أحمد زكي" في قضية التحرش بالفتيات أمرت النيابة العامة، بإحالة صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه.



واجهت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس المتهم أحمد بسام زكي الشهير بـ"متحرش الفتيات" وذلك بتهمة هتك عرض 3 فتيات قاصرات والتي جاءت ضمن اتهامات النيابة العامة إليه بأمر الإحالة والتي طالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهم طبقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة.





مرتضى منصور يطعن رسميًا أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية واجهت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس المتهم أحمد بسام زكي الشهير بـ"متحرش الفتيات" وذلك بتهمة هتك عرض 3 فتيات قاصرات والتي جاءت ضمن اتهامات النيابة العامة إليه بأمر الإحالة والتي طالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهم طبقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة.



أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتي في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.











قالت مصادر أمنية، إنه تم تحديد هوية 9 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، موضحًا أن الفيديوهات المعثور عليها بهاتفه المحمول لحظة القبض عليه 16 فيديو فقط.