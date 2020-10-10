فوز السكة والبلاستيك والماظة وهزيمة التأمين بالقسم الثالث





وخاض فريق السكة اللقاء بشكيل ضم، محمد جمال، حازم شعيب،حسن بشندى، محمود اكمل،المتولى محمود،فتحى مجدى،عبد العليم السيد، أحمد عبد المنعم كشرى،محمدريعو ،فوزى الكاشف، أحمد عارف توتى.



وتواجد في البدلاء إبراهيم شعللها، أسامة صبحى، محمد عبد الفتاح شولا، أحمد حمودى، محمد عاطف، مهاب ياسر، امادور، محمود الصقر.



بينما فريق الشمس يتكون من محمد السيد، أحمد ثروت، كريم محمد، هشام السعودى،روان مصطفى، محمد عصام،محمد عبد العظيم، عمر أحمد، أحمد شعبان، أحمد عبد الهادي، المصطفى محمد.



وتواجد في البدلاء محمد أحمد، إسلام صابر، حسين محمد، يوسف أحمد،مصطفى عبد الجواد،السيد يوسف، سمير فوزى،محمد عوض، باسل ولاء الدين.





سجل امادو كونى هدف اللقاء الوحيد فور نزوله بدقيقة واحدة من تمريرة أحمد عارف توتى في الدقيقة 18 من الشوط الثاني.

وأدار المواجهة الحكم محمد الشرقاوي حكم ساحه وعاونه تامر مجدى مساعد أول وأحمد أبو زيد مساعد ثان، وايهاب توفيق مراقب مسابقات. وأدار المواجهة الحكم محمد الشرقاوي حكم ساحه وعاونه تامر مجدى مساعد أول وأحمد أبو زيد مساعد ثان، وايهاب توفيق مراقب مسابقات.



واسفرت نتائج الجولة عن ..





فوز فريق البلاستيك على فريق بنها بهدف دون رد٠

فوز فريق ألماظة على فريق مصر للتأمين بهدف أحمد صفوت

فوز فريق بهتيم على فريق سراى القبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق شباب بطا بثلاثة أهداف مقابل هدف

فوز فريق المرج على فريق العبور بهدفين نظيفين

فوز فريق الأميرية على فريق الغابه بهدف نظيف



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة الحديد 53 نقطة

2- البلاستيك 48 نقطة

3- مصر للتأمين 44 نقطة

4- ألماظة 43 نقطة

5- العبور 42 نقطة

6- اتحاد الشرطة 40 نقطة

7- الشمس 39 نقطة

8- شباب بطا 38 نقطة

9- بهتيم 37 نقطة

10- المرج 32 نقطة

11- بنها 29 نقطة

12- طوخ 28 نقطة

13- الاميرية 26 نقطة

14- الغابه 25 نقطة

15- سراى القبه 6 نقاط



أقترب فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور من الصعود للقسم الثاني بعد فوزه علي ضيفه فريق الشمس بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الـ29 للقسم الثالث.