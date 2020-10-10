فوز الدخان والاتصالات والصف وتعادل البدرشين وهزيمة الصيد بالقسم الثالث

سجل أهداف المباراة كلا من أحمد أمين (أوفا) (هدفين) فى الدقائق 23 و 67 من تمريرات اللاعبان مصطفي مناع وعلاء عباس، بينما سجل مصطفي سعيد الهدف الثالث للدخان فى الدقيقة 84. فى مباراة تألق شهدت تألق الحارسان أحمد عمر واسلام عطيتو ومن الدخان أحمد أمين (أوفا)، ومصطفي سعيد، ومصطفي مناع، ومن القومي محمد ناصر (ميسي)، وسيد عثمان (ديانج).



كما تعادل البدرشين امام المعادي بهدفين لكلا منهما، سجل للبدرشين يحيي أبو شعيشع ويوسف دسوقي، وللمعادي محمد جيبالي وبدر إبراهيم.

ونجح الإتصالات فى الفوز خارج أرضه امام أكتوبر، سجل هدفي الإتصالات كلا من محمد ياسر (زحلق)، ومصطفي عبد الرسول.

وفاز الصف على الصيد بثلاث أهداف نظيفة، سجل للصف محمد يحيا (حمو)، أحمد سمير، ماجد أشرف. وفاز بشتيل على العياط بهدفين مقابل هدف، وخسر جولدي امام جينيس بثلاثية نظيفة،.

وخسر أبو النمرس امام حلوان العام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان ٦٢ نقطة

2- الإتصالات ٥٩ نقطة

3- جولدي ٤٥ نقطة

4- حلوان العام ٤٣ نقطة

5- أكتوبر ٣٤ نقطة

6- القومي ٣٢ نقطة

7- المعادي ٣٢ نقطة

8- بشتيل ٣٢ نقطة

9- الصف ٣١ نقطة

10- العياط ٢٥ نقطة

11- جينيس ٢٥ نقطة

12- أبو النمرس ٢٠ نقطة

13- البدرشين ١٨ نقطة

14- الصيد ١٧ نقطة