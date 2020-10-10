فوز الدخان والاتصالات والصف وتعادل البدرشين وهزيمة الصيد بالقسم الثالث

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
اختتمت مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث فاز الدخان على القومي بثلاثية نظيفة.

 سجل أهداف المباراة كلا من أحمد أمين (أوفا) (هدفين) فى الدقائق 23 و 67 من تمريرات اللاعبان مصطفي مناع وعلاء عباس، بينما سجل مصطفي سعيد الهدف الثالث للدخان فى الدقيقة 84. فى مباراة تألق شهدت تألق الحارسان أحمد عمر واسلام عطيتو ومن الدخان أحمد أمين (أوفا)، ومصطفي سعيد، ومصطفي مناع، ومن القومي محمد ناصر (ميسي)، وسيد عثمان (ديانج).

كما تعادل البدرشين امام المعادي بهدفين لكلا منهما، سجل للبدرشين يحيي أبو شعيشع ويوسف دسوقي، وللمعادي محمد جيبالي وبدر إبراهيم.

ونجح الإتصالات فى الفوز خارج أرضه امام أكتوبر، سجل هدفي الإتصالات كلا من محمد ياسر (زحلق)، ومصطفي عبد الرسول.

وفاز الصف على الصيد بثلاث أهداف نظيفة، سجل للصف محمد يحيا (حمو)، أحمد سمير، ماجد أشرف. وفاز بشتيل على العياط بهدفين مقابل هدف، وخسر جولدي امام جينيس بثلاثية نظيفة،.

وخسر أبو النمرس امام حلوان العام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان ٦٢ نقطة
2- الإتصالات ٥٩ نقطة
3- جولدي ٤٥ نقطة
4- حلوان العام ٤٣ نقطة
5- أكتوبر ٣٤ نقطة
6- القومي ٣٢ نقطة
7- المعادي ٣٢ نقطة
8- بشتيل ٣٢ نقطة
9- الصف ٣١ نقطة
10- العياط ٢٥ نقطة
11- جينيس ٢٥ نقطة
12- أبو النمرس ٢٠ نقطة
13- البدرشين ١٨ نقطة
14- الصيد ١٧ نقطة

أخبار تهمك

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

فوز سيراميكا وبتروجت والنصر ومنتخب السويس بالقسم الثاني

منذ ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

تغيير جديد في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ 41 دقيقة

تعادل مثير لجمهورية شبين والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و 10 دقيقة

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»