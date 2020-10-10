فوز ناصر ملوي والقوصية والهنداو وبني مزار في القسم الثالث



وفي المباراة الثانية، فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق ابوتيج بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب ناصر ملوي.



وفي المباراة الثالثة، فاز نادي بني مزار، علي فريق مركز شباب القيس، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي.



وفي المباراة الرابعة، فاز فريق ناصر الفكرية داخل ملعبه، علي فريق الوليدية، برباعيه نظيفه ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.



وفي المباراة الخامسة، فاز فريق الهنداو ، علي فريق نادي ملوي ، 4-3 ، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الحادية والعشرين غدا، عندما يحل فريق أسمنت أسيوط ضيفا على فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



ترتيب المجموعه الثالثة



1- أسمنت أسيوط 45 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 39 نقطة

3- نادي القوصية 36 نقطة

4نادي ملوي 34 نقطة

5- ناصر الفكرية 33 نقطة

6- ابوتيج 28 نقطة

7- بني مزار 23 نقطة

8 - الهنداو 23 نقطة

9 - مركز شباب القيس 22 نقطة

10مركز شباب سمالوط 21 نقطة

11- مركز شباب الخارجة 20 نقطة

12- الوليدية 17 نقطة

أقيمت مباريات الأسبوع الحادي العشرون، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2019\2020.وفي المباراة الأولي، فاز فريق القوصية، علي فريق مركز شباب الخارجة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب نادي ديروط.