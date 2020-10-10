منتخب السويس يهزم الزرقا في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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عاد منتخب السويس الى الانتصارات بفوز سهل على فريق الزرقا بنتيجة 2 /0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، في الجولة قبل الأخيرة بدورى القسم الثانى، المؤهل لدوري الممتاز وحسم الصعود فريق سيراميكا كليوباترا بعد فوزة على فريق المريخ البورسعيدي.

وبدا منتخب السويس بتشكيل مكون من: ️محمود كوكو، عقل، كريم يكن، أحمد عيد، هيكل، ️احمد فتحي، خالد لطفي، قطب، اسامه مرعي، ️شيكا، حسن ياسين.

سجل هدفي منتخب السويس، اللاعب محمد شيكا، بالشوط الأول، ثم اضاف اللاعب حسين ياسين الهدف الثانى، بالشوط الثاني.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب السويس الي 32 نقطة بالمركز الخامس، فيما توقف رصيد الزرقا عند 13 نقطة بالمركز الاخير.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 42 نقطة
2- بتروجت 39 نقطة
3- الداخلية 38 نقطة
4- النصر 33 نقطة
5- القناة 32 نقطة
6- منتخب السويس 32 نقطة
7- جمهورية شبين 25 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 13 نقطة

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