برشلونة يخطط لعودة الجماهير في نوفمبر المقبل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة يخطط لعودة جماهيره إلى ملعبه كامب نو بعد غيابهم منذ الموسم الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية بأن فكرة برشلونة هي عودة الجماهير إلى ملعب كامب نو في مواجهة دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة سيلعب ضد دينامو كييف في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيحتاجون إلى موافقة العديد من الجهات قبل عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات أبرزها الجهات الصحية والإتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني.

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