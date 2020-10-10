تغيير جديد في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، على الدفع بمحمود عبد الرحيم الشهير بـ"جنش" حارس مرمى الفريق فى التشكيل الأساسى أمام حرس الحدود في اللقاء المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33من بطولة الدوري العام.

 

ويعتمد "باتشيكو" على محود جنش فى حراسة المرمى أمام حرس الحدود، وذلك لإراحة محمد أبو جبل قبل السفر للمغرب يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي في اللقاء المقرر له يوم 18 من شهر أكتوبر الجارى فى اللقاء التي يجمع بينهم ضمن منافسات دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

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