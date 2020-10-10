الكبير كبير بنحبك يا منير.. رانيا فريد شوقي تهنئ الكينج بعيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على تهنئة الكينج محمد منير الذي يحتفل بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

ونشرت رانيا صورة تجمعهما ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : الكبير كبير بنحبك يا منير ، الكينج تاريخ كبير وعظيم .. كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة يارب في صحة وسعادة ونجاح وخير.

والجدير بالذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، أحمد عنان، سهر الصايغ، أحمد كمال أبو رية، محمد أنور، إسلام جمال، حمادة بركات، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة .

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