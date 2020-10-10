جيني إسبر تعلق على حرائق سوريا بكلمات مؤثرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الفنانة السورية عن حزنها الشديد للحرائق التي اندلعتفي سوريا منذ أمس وتسببت في ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.

وكتبت جيني إسبر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : شجر وجبال كبرنا معها وكبرت فينا...
كل غصن وكل ورقة بهالشجر.. بتحكي قصص كتيرة.. تعب حياة وخطوط وتجعيد انحفرت بوجوه كبارنا الحلوة.. حتى كبرو هالشجرات وطلعو وصرنا نقعد تحت فياتون.

وأضافت: وراقها ياما احتضنت قصص محبة وحنية، عيلة وأخوة وحبايب عبعضون. جبلنا وساحلنا الغالي.. لونك الأخضر رح يرجع انشالله..أهالينا بالساحل العزيز ... قلوبنا وأروحنا معكن.

يذكر أن جيني إسبر شاركت مؤخرًا في مسلسل المنصة، وقالت جيني إسبر في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن هذا المسلسل عمل فني متكامل، كما أشارت إلى أنها سعيدة بمشاركتها في هذا العمل المميز، مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت ممتعة جدا، لأنه يجمع عدد كبير جدا من كبار النجوم بالوطن العربي.


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