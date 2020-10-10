لقب بـ"حراس مملكة الكينج"..تعرف على سبب سمية محمد منير بذلك

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يصادف اليوم 10 أكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، والذي قدم عدد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور ولقب أيضا بـ"حراس مملكة الكينج".





ويقوم "الفجر الفني" بتفسير سبب تلقيبه بـ"حراس مملكة الكينج":



يحرص محمد منير دائما مع فرقته على استخدام السلام، حيث يقوم بتبادل الأحضان والود بين أعضاء فرقته ولا يصعد على المسرح في أي حفل قبل أن يشبك يده بيد فريقه ليقرأو الفاتحة معا ودائما ما يقول "فرقتي هي عيلتي".







