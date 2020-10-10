المحكمة لم تتسلم ما يفيد الوفاة.. تأجيل محاكمة ابراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي لنوفمبر المقبل

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أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى محاكمة إبراهيم نافع بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام بتهمة التهرب الضريبى.. لجلسة 7 نوفمبر المقبل بورود التقرير



صدر القرار برئاسة المستشار محمد بهى الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق وكريم عثمان، وأمانة سر محمد صبحي.







والجدير بالذمر ان المحكمة لم تتسلم حتي الان ما يفيد وفاة المتهم، وقيامه بالتهرب الضريبى بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام.







وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية "، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8،403،639 جنيها " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.



