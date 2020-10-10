مدرب الزمالك غاضب بسبب ضغط المباريات

أعرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن غضبه الشديد، خلال جلسته مع الجهاز المعاون، استعداداً لمواجهة حرس حدود في اللقاء المقرر له يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقال «باتشيكو» في جلسه مع جهازه المعاون: «لا أعلم سبب وقوف الجميع بالمنظومة الرياضية بمصر ضد الزمالك وبالأخص في بطولة أفريقيا»

وأضاف : للمرة الأولى في قيادتي أي فريق خلال مسيرتي التدريبية أخوض مباريات رسمية ومصيرية في فترة توقف دولي، من المفترض أنها فترة راحة للاعبين».

وأتم البرتغالي حديثه : الزمالك يلعب 3 مباريات في أسبوع واحد، والمباريات ليست في القاهرة، تم السفر للإسماعيلية والإسكندرية، ونستعد السفر إلى المغرب، لاعبي كرة القدم بالزمالك والجهاز الفني "بشر" ليست آلالات.