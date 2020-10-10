سعد الصغير يهنئ الكينج محمد منير بعيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان سعد الصغير على تهنئة الكينج محمد منير بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العاشر من شهر أكتوبر.

ونشر سعد الصغير صورة تجمعهما ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحتضن الكينج محمد منير، وعلق قائلاً"كل سنة وانت طيب ياحبيبي وعقبال مليون سنة ودايما معانا كده ودايما في حياتنا أخويا وحبيبي. أبو قلب طيب الكينج محمد منير".

يذكر أن آخر أعمال الصغير مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبوسى شاهين ومراد فكري ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع، وآخرون وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

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