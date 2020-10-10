آخر تطورات إصابة نجم الزمالك









حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على متابعة حالة محمد عبد الغني مدافع الأبيض، وذلك بعد تعرضه للإصابة بكسر في الإنف خلال مباراة الزمالك ووادي دجلة الأخيرة التي جمعت بين الفريقان ببطولة الدوري العام.





وأكد مصدر مسؤول بالجهاز الطبي للفريق بأن محمد عبد الغني يخضع لفحص طبي غداً، لتحديد موقفه من السفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها يوم 18 من شهر أكتوبر الجارى فى اللقاء التي يجمع بينهم ضمن منافسات دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.





وفي حالة تحسن حالة محمد عبد الغني، يسمح الجهاز الطبي بسفر اللاعب إلى المغرب والمشاركة في التدريبات بقناع طبي واقي لحماية اللاعب من الالتحامات.





ويغيب محمد عبد الغني عن مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.



