خلافات أسرية.. حبس شاب لقتله شقيقة بالعياط

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس شاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله شقيقة بمركز العياط، لخلافات أسرية بينهم



وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه مريض نفسي، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقة، بمركز العياط، أنه بسبب خلافات أسرية بينهم دفعت المتهم للاعتداء على شقيقة.



واوضحت التحقيقات، أن المتهم اعتدى على شقيقه بسلاح أبيض فسدد له عدة طعنات متفرقة بجسده.



كان تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المجنى عليه يدعى "م.ض"، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه "ي"، بسبب خلافات بينهما، حيث سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة.





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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل شاب وإصابة آخر على يد مقاول بمنطقة الهرم، بسبب جلوسهما أعلى سيارة المتهم وتسببهما في خدشها، فأدلى الشاب المصاب بعد استقرار حالته الصحية، أنه يوم الواقعة كان ينتظر صديقه القتيل أمام عقار الخاص بالمتهم.



وأضاف الشاب المصاب في اعترافاته، أنه اثناء وصول صديقه، فوجئ بالمتهم يقترب منهم ويشتبك معهم في مشادة كلامية، نتيجة انتظاره، فيما ادعى أننا قومنا بخدش سيارته أثناء الانتظار امام العقار، على اثرها أطلق النار من سلاحه فسقط أحداهما قتيل والآخر مصاب.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر، انتقل المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ا" مسجل خطر، يمتلك عقار بذات الشارع الذى يقيم به القتيل.



وكشفت التحريات التي أجراها الرائدان عبد الباقى أمين، ومحمد سعودى، أن المتهم نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليهما، فاستدرجهما إلى مدخل العقار الذى يقيم به، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثانى وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.



وبإعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها بعد هروبه، تمكن الرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليه بعد مطاردته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة،وادعائه إطلاق النار عليهما، بسبب جلوسهما أعلى سيارته وتسببهما في خدشها وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

