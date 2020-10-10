تفاصيل خناقة شيكابالا مع ممثل أهلاوي شهير

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، في مشاجرة حادة مع أحمد فهمي الممثل الشهير، والمعروف بانتمائهم للنادي الأهلي، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

ونشبت مشاجرة بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف وبدأت بمشادة كلامية بين الثنائي، قبل أن يتدخل الحضور للفصل بينهما.

وتواجد في حفل عضو الزمالك السابق كل من أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي، وعدد من مسؤولي القلعة البيضاء.

ويعد أحمد فهمي، أحد الممثلين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، ويحرص على حضور مباريات القلعة الحمراء.