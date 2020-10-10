الإمارات تسجل ١٤٢٤ حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 1,424 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 94903. 

 

وأعلنت الوزارة عن إجرائها 120665 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. 

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الامارات وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 104,004 حالات.كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 442 حالة.

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