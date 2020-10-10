بصورة من فيلم "المصير".. ليلى علوي تهنئ محمد منير في عيد ميلاده

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حرصت الفنانة ليلي علوي على تهنئة الكينج محمد منير الذي يحتفل بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.



ونشرت ليلي صورة تجمعهما من فيلم "المصير " ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت طيب يا كينج وديماً ممتعنا بصوتك وطلتك وأغانيك وسنة حلوة يا منير.



والجدير ذكره أنه بعد جاح كليب "اختراع" للمطرب تامر حسني والعسيلي، تعاون فريق عمل الكليب مع الكينج محمد منير في عمل جديد وهم الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد الزعيم والموزع وسام عبدالمنعم.



ومن المقرر أن تتحدث الأغنية عن الشارع المصري، كعادة "منير" في بعض أغانيه ومن المقرر طرحها في ألبومه الجديد الذى يحضر له حاليا.