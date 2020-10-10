باير ليفركوزن يكشف سر عدم تعاقده مع جوتزة

قال بيتر بوش المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني إن ماريو جوتزة كان مهتما بالإنضمام للفريق ولكن لم يكن هناك مكان لبطل كأس العالم 2014 في الفريق بسبب لاعب شاب.

وقال بوش للنسخة الصادرة اليوم السبت من صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية :"أراد أن ينضم لفريق ليفركوزن ولكن لدينا فلوريان فريتز، بين لاعبين آخرين، في نفس مركزه".

ويعد فريتز /17 عاما/ أحد أكبر مواهب ألمانيا الكروية حاليا.

وانضم جوتزة، الذي سجل هدف فوز المنتخب الألماني بكأس العالم في 2014 ولعب تحت قيادة بوش عندما كان مدربا لدورتموند، لفريق أيندهوفن الهولندي يوم الثلاثاء الماضي بعقد مدته عامين بعد انتهاء عقده مع دورتموند.

وقال بوش أنه تفاجئ من قرار جوتزة /28 عاما/ بالانضمام للفريق الهولندي.

وقال بوش :"تتوقع أن ترى لاعبا مثل ماريو جوتزة يلعب في فريق كبير وفي بلد كبير في كرة القدم. أيندهوفن فريق كبير ولكن في بلد صغير في عالم كرة القدم".