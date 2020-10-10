المواجهة المُنتظرة.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة بين النادي الاهلي وبيراميدز في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورت" بتعليق مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وقد حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وانتصر بيراميدز بصعوبة بالغة على نادي مصر في مباراته الأخيرة بنتيجة هدف نظيف، سجله محمد فاروق في الدقيقة 92 قبل نهاية اللقاء، وشهدت المباراة إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء في الشوط الأول.

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