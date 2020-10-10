"أهمها تعقيم اليدين".. صحة دبي تشدد على إجراءات الوقاية لتجنب الإصابة بكورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
Advertisements

دعت الدكتورة هند العوضي رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي إلى التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المصاعد. 

 

ورغم مرور أكثر من 9 شهور على تفشي جائحة (كوفيد 19)ـ إلا أن العالم ما زال يعيش في حالة إرباك وتخبط تجاه طرق انتقال الفيروس، التي ترد من مراكز الأبحاث العالمية، ومن المتوقع أن يبقى الجدل قائماً حول الفيروس، إلى أن يتم اكتشاف لقاح فعال يضع حداً لانتشاره، وتوغله في المجتمعات الفقيرة والغنية على حد سواء.

 

وليس ثمة أدل على حالة الإرباك، التي يعاني منها العالم سوى المعلومات المتضاربة، التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، فهناك من يقول: إن الفيروس ينتقل بالجو وهناك من لا يزال يشكك بارتداء الكمامة والقفازات، وهناك من يقول إنه يبقى عالقاً على الأسطح لساعات. وشددت العوضي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية.


 
 

وقالت: يجب الحذر عند الدخول للمصاعد وملامسة أسطح السلالم المتحركة لكونها من المناطق المكتظة عادة، كما أنها تستقبل الكثير من المستخدمين، رغم أن الاستخدام المتكرر للمصعد واستمرارية فتح وإغلاق بابه تزيد فرصة تهويته وتجديد الهواء فيه، وبالتالي عند اتباعك لكل الإجراءات الاحترازية عند استخدام المصعد فإنك تخفض من خطر الإصابة.


 
 

ذكرت الدكتورة هند العوضي أنه عند الوجود في المصعد على الشخص الالتزام بلبس الكمامة طوال الوقت مع ضرورة مراعاة الالتزام بعدد الركاب المسموح به، وتجنب لمس الأسطح قدر المستطاع، ويفضل من الشخص القريب من أزرار المصعد الضغط على الأزرار المطلوبة من قبل الجميع لحفظ التباعد، وعدم مواجهة الآخرين، والوقوف بطريقة معاكسة، وعدم تبادل الأحاديث في المصعد، وتجنب مزاحمة الآخرين عن الدخول للمصعد، وانتظار خروجهم مع ضرورة تعقيم اليدين عند الخروج من المصعد».

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة الا ربع

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ 36 دقيقة

النحاس يضع شرطا أمام المقاولون للاستمرار في منصبه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»