تنسيق الازهر 2020.. رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:14 م
تنسيق الازهر 2020
تنسيق الازهر 2020
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تنسيق الازهر 2020.. رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تستعد جامعة الأزهر، اليوم السبت، لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg ، للعام الجامعي 2020/ 2021، بعدما انتهى مكتب تنسيق جامعة الأزهر من تحديد نسبة القبول بجامعة الأزهر بكليات القاهرة والأقاليم، بحضور رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشئون مكتب التنسيق، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية
وأعلنت المركز الإعلامي في بيان صحفي، انتهاء مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، من وضع نسب القبول بكليات القاهرة والأقاليم، وتسكين الطلاب طبقا لرغباتهم ومجموع كل منهم في الشهادة الثانوية الأزهرية، تمهيدًا لإعلان  نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 اليوم على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg .

تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2020
يأتي إعلان تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2020، اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدمين بتسجيل رغباتهم التنسيق خلال المرحلة الأولى من التنسيق والتي تضم الطلاب الناجحين في الدور الأول من إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، وطلاب المرحلة الثانية التي تضم طلاب المرحلة الأولى المتخلفين عن تسجيل الرغبات خلالها الفترة السابقة، مع الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020 tansik.egypt.gov.eg
وأوضح بيان جامعة الأزهر أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2020 لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الدور الأول والثانى سيتم عبر رابط بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية (اضغط هنـــــــــــــــــــــا).

وبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدمين بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية خلال المرحلتين الأولى والثانية 110 آلاف و91 طالبًا وطالبة، بينهم 77 ألفًا و122 طالبًا وطالبة من الناجحين في الدور الأول، بالإضافة إلى 32 ألفًا و969 طالبًا وطالبة من الناجحين في امتحانات الدور الثانى.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، الخاص بتنسيق الثانوية الأزهرية، قد أغلق رابط التقديم وكتب عبارة "خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية التسجيل مغلق ترقبوا ظهور النتائج، لطلاب المرحلة الأولى من طلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية المرحلة الثانية لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن تسجيل الرغبات في الفترة الأولى.

تنسيق الازهر 2020.. رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

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