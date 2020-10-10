حملات الملاريا لمكافحة الذباب والناموس تجوب شوارع ملوي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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قامت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض التابعة للادارة الصحية بمركز ملوى جنوب المنيا، بتنظيم حملة ملاريا لمكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض.

قامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الأمراض، برئاسة المهندس محمد محمود النحاس، مسئولى قسم الملاريا، باستخدام مدفع الضباب الحرارى لمكافحة الذباب والناموس والحشرات بعدد من شوارع مدينة ملوى، بدءً من النقابة التعليمية بحي شمال المدينة، مرورًا بطريق مصر اسوان الزراعي ثم شارع الحلاجة والدخول بجوار مدرسة التجارة بنات ثم 26 يوليو حتي شارع العرفانى بتفرعاته، وذلك للقضاء على الباعوض والحشرات.

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