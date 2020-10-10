وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.. ويؤكد "سيغير من وحه المنطقة"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المنفذة.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذى التفصيلى لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع مع مسئولى الشركات المنفذة، أثناء تجوله بالموقع لمعاينة الأعمال على الطبيعة، وتشمل أعمال (المطاعم - الحمامات العامة - شبكات المياه والصرف والري والكهرباء - خزانات المياه والري والحريق - أعمال الزراعة والمشايات - أعمال الجزيرة الاستوائية وكوبرى الجزيرة وساحة الشاى - وأعمال النوافير وغيرها).

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بهذا المشروع الهام، الذي سيغير من وجه المنطقة، ويتكامل مع متحف الحضارة، من أجل توفير بيئة سياحية وترفيهية تكون مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة التاريخية، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى

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