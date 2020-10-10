



اضافة مواليد التموين 2020 من خلال موقع دعم مصر الالكتروني بالرقم القومي





العديد من المصريين يهتم بإضافة الأطفال المولودة للبطاقات، وكذلك أكدت الوزارة ضرورة مراجعة البطاقات بتحديث بياناتها بواسطة سحب المتوفين أو المتزوجين منها، حيث تهتم الحكومة المصرية، بتقديم الدعم للمصريين المؤهلين، فهذا هذا يفيدهم في زيادة حصتهم ويمكنهم قضاء حياتهم دون أي تكلفة إضافية، ببساطة نتبع هذه الخطوات الجديدة في المقالة التالية لنتمكن من تضمين ذلك دون صعوبة أو تعب، أوضحت الوزارة في هذا الصدد أنه تم في السابق طلب ما يصل إلى مليون طفل جديد، لتصل قيمة هؤلاء الأطفال الرضع إلى حوالي 1.6 مليار جنيه.





الأسباب وراء عدم إضافة المواليد

- أكدت الوزارة أن هناك طلبات لإدراج ما بين 6 و 7 ملايين طفل جديد، لكن ميزانية الدولة لم تستطع أخذ هذا الرقم خلال الفترة الحالية بسبب مشكلة فيروس كورونا.





- حيث محاولات صرف الأموال اللازمة لذلك النشاط لم تنجح بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت هذه الأزمة عن خفض الميزانية المخصصة لعدد من الوزارات.





- ارتفعت معدلات المواليد بشكل كبير، ونحن ببساطة نتتبع الأحداث حتى يتمكن الجميع من إضافة طفل جديد إلى البطاقة دون أي متاعب أو مشاق.





- وكل هذا للتأكد من إضافة الأطفال جدد وتوزيعهم للوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، وافقت الوزارة أيضًا على تجديد بطاقة واستبدالها.





- ويجب لفت الأنظار إلى أن ما يحفز الأسرة لإدراج طفل جديد إلى بطاقة التموين هو الحاجة إلى هذا المنتج المدعوم من الحكومة.





- وذلك لضمان وصول الدعم إلى المؤهلين وزيادة دعم لتلك الأسرة وصول الأطعمة الأساسية إليهم.





كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين

وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، يمكن الآن إدراج الأطفال الرضع عبر موقع دعم مصر باتباع الخطوات التالية:





يتوجب عليك الوصول إلى الموقع بواسطة الرابط التالي ( اضغط هنا ) .





يختار الدولة، وبعد ذلك يدخل رقم البطاقة، ويحدد الإدارة ومكتب التموين، ومقدم المنتج، وموقع الصرف الغذائي، ويسجل البيانات بدقة، ويضغط لإرسالها.



