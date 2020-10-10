عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

أمرت النيابة العامة، بإحالة صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه.





وجاء قرار الإحالة للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التى باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، والذيم تم حبسهم على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.





وتقدم اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديده بالقتل والإيذاء مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس او منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.





وباشرت النيابة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين.





البلاغ حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة، قال فيه عمر انه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.





واضاف اللاعب في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، الا أن المتهمان لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى اخر.



