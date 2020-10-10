ثيو هيرنانديز يتحدى أشرف حكيمي قبل ديربي الغضب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسبوع واحد فقط يتبقى على ديربي الغضب " ديلا مادونينا " بين إنتر ميلان وميلان وذلك بعد تسعة أشهر على آخر مباراة بين الفريقين أقيمت في يناير الماضي ونجح النيراتزوري في الفوز بها بنتيجة 4-2.


وتشهد المباراة لقاء ثنائي بين ثيو هرنانديز لاعب إي سي ميلان مع زميله السابق في ريال مدريد السابق والظهير الأيمن لإنتر ميلان الحالي أشرف حكيمي.


وفي تصريحات صحفية أبرزتها " كويري ديلا سيرا " الإيطالية أكد ثيو أن أشرف حكيمي لاعب جيد للغاية لكنني لن أسمح له بالمرور في لقاء الديربي".


وأضاف" ألعب للميلان منذ عام وهو الأفضل في مسيرتي الرياضية حيث أعيش حلم رائع مع الفريق بعد الصعوبات التي واجهتها خلال الموسمين الماضيين".


وأنهى" مباراة إنتر ميلان صعبة للغاية لكن يبقى الميلان هو الميلان فالفريق لن يتأثر بأي شيء وهدفنا دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري ويجب أن نقاتل عليه".

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