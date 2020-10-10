نشاط في حركة السفن والشاحانات بميناء الإسكندرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020 حيث تواجد بالميناء 51 سفينة طبقًا للنوع منها "سفينة حاويات، و26 سفينة بضائع عامة، و18 سفينة صب جاف، وسفن صب سائل". 
وأضاف خلال البيان الصادر عن ميناء الإسكندرية اليوم، أنه وصلت إلي الميناء 8 سفن، وغادرت 6 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 28 سفينه، هذا وقد تم دخول وخروج 3132 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 46 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بالقاهرة. 
وأشار إلى أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 150461 طنا، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 36110 أطنان، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1291 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1140 حاوية، بينما الترانزيت 8 حاويات، وهذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 186571 طنا، منها 21850.
ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء وجه كل الإدارات العاملة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما وجه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.

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