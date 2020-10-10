بيراميدز ينقض على نجم المصري البورسعيدي

رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عرضه المقدم لفريق نادي المصري البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات هدافه.









وعلم " الفجر الرياضي " أن مسئولي بيراميدز رفعوا العرض المُقدم للحصول على خدمات الفلسطيني محمود وادي إلى 20 مليون جنية بدلاً من 15 مليون".









وأبدى مسئولو المصري موافقة مبدئية على بيع المهاجم الفلسطيني وسيتم الرد النهائي على العرض خلال الساعات القليلة القادمة.









وكان المصري قد طلب الحصول على مبلغ 40 مليون جنية مقابل الموافقة على رحيل وادي إلى أن بيراميدز رفض العرض وقاموا بزيادة المبلغ لـ20 مليون.









يُذكر أن المصري قد جدد عقد وادي لمدة ثلاثة سنوات مع وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون جنية و2 مليون دولار للأندية الخارجية.



