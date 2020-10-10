سواريز يوجه رسالة لإدارة برشلونة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:58 م
لويس سواريز
لويس سواريز
وكالات
Advertisements
هاجم لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد، إدارة ناديه السابق برشلونة وعلى رأسهم جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن»: «مكثت في برشلونة ست سنوات ولم تكن لي مطلقا أي مشكلة، على العكس. قلت منذ ثلاث سنوات أن برشلونة يحتاج لرأس حربة شاب للتأقلم مع الوقت. لكنهم لم يجلبوا أحدا قادرا على منافستي، دائما كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي».

وأضاف: «أستحق الاحترام الذي اكتسبته من أدائي داخل الملعب عن أن أعلم بنبأ رحيلي من الصحافة. أن يأتي مدرب ويقول إنه لن يعتمد علي بعد أن قالت الإدارة إنه سيكون هناك تغيير في تشكيلة الفريق فهذا يثير الشك داخلك ويجعلك تتسائل هل القرار يعود إلى المدرب أم الإدارة؟».

وأكد أنه لم يكن ليفكر «على الإطلاق» في الانتقال لصفوف الغريم ريال مدريد، مؤكدا في الوقت ذاته «العلاقة الكبيرة» التي تجمعه بنجم البارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابع: «لا أرى أي دافع لرغبتهم في إبعادنا عن بعضنا البعض لأننا كنا نتفاهم بشكل جيد للغاية داخل الملعب».

وقال الأوروجوياني لويس سواريز صاحب الـ 33 عاما إن ميسي عاش «أوقاتا صعبة ومعقدة» عندما أعلن نيته الرحيل عن برشلونة، كما أن النادي كان عليه أن يحترم رغبته في تغيير الفريق.

وعن مدربه الجديد، الأرجنتيني دييجو سيميوني أكد أنه «لم يتفاجأ مطلقا» من طريقة عمله لأنه كان يعلم طرازه الرفيع كمدرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لويس سواريز رياضة برشلونة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 11 ساعة

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ 36 دقيقة

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 10 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

بيراميدز ينقض على نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة الا ربع

النحاس يضع شرطا أمام المقاولون للاستمرار في منصبه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»