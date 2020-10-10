تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام، وذلك فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات الوزارة.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القسم سوف يقدم العديد من الخدمات عقب تطويره، للعديد من الحالات المختلفة مثل (نقص النمو - أطفال تسمم دموي - التهاب رئوي - صفراء في الدم - عيوب خلقية)، الأمر الذى سيستفيد به مئات الحالات، ممن لم تكن تتوفر لهم تلك الخدمات، ما يجعلهم يتنقلون بين المحافظات الأخرى للحصول عليها.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام
تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسيوط العام

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