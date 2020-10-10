26 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة ماجدة خير الله لاتهامها بإهانة الفنانين بمونديال "روسيا"

حددت محكمة جنح العجوزة، جلسة 26 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، في اتهامها بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم 2018.





وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حرر بلاغ اتهم فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، بنشر إشاعة تسبب وفد الفنانين في خسارة الفريق القومي لكرة القدم، فى بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي.





وذكر في البلاغ أن الناقدة السينمائية نشرت عدة عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحتها عبر موقع "فيس بوك" منها، "الحب على الناشف"، و"هذا النوع من الحب المجاني لا يعول عليه، وهو نوع رخيص من الحب، فالحب مدفوع الثمن يشبه الدعارة"، وغيرها من العبارات التي تحمل معاني السب والقذف.





وتابع البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن تلك العبارات مثلت سب وقذف وطعن فى الأعراض، وظهورها بعد ذلك فى قناة الجزيرة المعادية لمصر، يؤكد أن هناك مخطط ومؤامرة مدفوعة الأجر، وقد أثارت المشكو في حقها الجدل.





واستمعت النيابة العامة في شمال الجيزة لأقوال الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، حول البلاغ المقدم من جانبهم واتهموا فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري فى منافسات كأس العالم.



