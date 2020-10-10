تجميع 85 ألف طن "قش أرز" في محافظة كفر الشيخ

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن وجهاز حماية البيئة بالمحافظة بالمرور على الأراضي الزراعية لرصد أي مخالفات خاصة بحرق قش الأرز، موجهًا بتوعية المزارعين بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات حفاظًا علي البيئة وصحة المواطنين.





وأشاد المحافظ، بمزارعي كفر الشيخ، لحرصهم على الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي.





وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة برئاسة الدكتور ناجح غربية،والبيئة،لتنظيمه ندوات ولقاءات بالمزارعين لتوعيتهم، بأهمية الاستفادة من قش الأرز.



