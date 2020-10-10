كارمن لبس تتذكر الراحلة هند أبي اللمع بكلمات مؤثرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



استذكرت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ الفنانة اللبنانية الراحلة ​هند أبي اللمع​ بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أن أدوارها مازالت محفورة بوجداننا.

ونشرت كارمن صورة تتضمن عدة لقطات لهند على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "هالسنة مرّت ذكرى ٣٣ سنة على رحيل هند ابي اللمع.

وأضافت: فهي من الفنانات اللبنانيات القلائل يلي قدرت طبعت بصمة خاصة فيها بتمثيلها الطبيعي والتلقائي بإمتياز، بلبنان والوطن العربي.. أدوارها كانت وبقيت محفورة بوجداننا الرحمة لروحها فنانة سيخلّدها التاريخ".

يذكر أن كارمن لبس كانت قد شاركت الفنان اللبناني رامي عياش وذلك من خلال فيديو كليب أنا ثائر وحققت نجاحات كبيرة.

أخبار تهمك

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 11 ساعة

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ أقل من ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 12 ساعة

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

بيراميدز ينقض على نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

النحاس يضع شرطا أمام المقاولون للاستمرار في منصبه

منذ ساعتين و 54 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»