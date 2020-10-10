كارمن لبس تتذكر الراحلة هند أبي اللمع بكلمات مؤثرة

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استذكرت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ الفنانة اللبنانية الراحلة ​هند أبي اللمع​ بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أن أدوارها مازالت محفورة بوجداننا.



ونشرت كارمن صورة تتضمن عدة لقطات لهند على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "هالسنة مرّت ذكرى ٣٣ سنة على رحيل هند ابي اللمع.



وأضافت: فهي من الفنانات اللبنانيات القلائل يلي قدرت طبعت بصمة خاصة فيها بتمثيلها الطبيعي والتلقائي بإمتياز، بلبنان والوطن العربي.. أدوارها كانت وبقيت محفورة بوجداننا الرحمة لروحها فنانة سيخلّدها التاريخ".



يذكر أن كارمن لبس كانت قد شاركت الفنان اللبناني رامي عياش وذلك من خلال فيديو كليب أنا ثائر وحققت نجاحات كبيرة.



