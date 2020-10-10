تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، صورا لعدد من المواطنين خلال الكشف على سيدات محافظة الشرقية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت الوزارة أن الوحدات الصحية الخاصة بالمبادرة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

كما يمكنكم معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى  الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)

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