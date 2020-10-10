الصحف البريطانية تثني على تريزيجيه : أفضل صفقة في عهد سميث

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تصدر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي قائمة أفضل الصفقات التي تعاقد معها الفيلانز في عصر دين سميث الذي تولى تدريب الفريق عام 2018.


وقالت صحيفة " برمنجهام ميل " البريطانية أن تعاقد أستون فيلا مع تريزيجيه يعتبر أفضل صفقة أبرمها الفيلانز في عهد سميث خاصة بعد المستويات التي قدمها اللاعب منذ إنضمامه للفريق قادماً من قاسم باشا الصيف الماضي.


وعلى الرغم من أن سميث أنفق 225 مليون جنية إسترليني للحصول على إنتدابات عديدة إلى أن تريزيجيه نجح في فرض إسمه بحروف من نور بعد أن أنهى موسمه الأول بتسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين.

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