ننشر تشكيل جمهورية شبين والداخلية بالقسم الثاني

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بدأ فريق جمهورية شببن لقاء الداخلية، بالجولة قبل الأخيرة، من منافسات المجنوعة الثانية، للقسم الثاني، بتشكيل ضم، محمد شيكا، شريف مجدي، محمود شعلان، مصطفى هاني، محمد عزت، أحمد الشرقاوي، محمد ابو طالب، ايمن سعد، محمود مقلد، محمد خالد، أحمد صادق ميدو.





البدلاء، أحمد المحرات، أيمن العادلي، طلبة محمد، اسلام محمد، يوسف علاء، مصطفى حافظ، خالد مسعد، فوفانا.



تشكيل الداخلية، محمد صبحي، أحمد عبد الموجود، اسلام عصام، عبد العزيز سيد، مصطفى طلعت، مصطفى عز، سمير فكري، مصطفى محمد، أحمد تمساح، أحمد عبد الفتاح العندليب.



البدلاء، شهاب الدين خالد، مصطفى يوسف، اسلام جابر، ايمانويل، أحمد أبو الخير، جون صبحي، علي حسين، اسماعيل بامبا.



يدير اللقاء الحكم، محمد معروف، يعاونه أحمد شاهين، وأحمد فوزي، وحكم رابع عبد الله يونس، ويراقب اللقاء رضا زرير، ومراقب الحكام محمد البرقي.

