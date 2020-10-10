الزمالك يخضع لتحليل " رابيد تيست " قبل مواجهة الحرس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين القادم على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.


ويخضع لاعبوا الزمالك اليوم السبت لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " للتأكد من سلامة جميع اللاعبين والطاقم الفني.


وكان الزمالك قد فقد نقطتين ثمينتين في صراع الوصافة مع بيراميدز بعد التعادل السلبي مع وادي دجلة في الجولة الماضية.


في الوقت الذي سيُخصم فيه من الزمالك ثلاثة نقاط بنهاية الموسم بسبب إنسحابه من مباراة الأهلي في الدور الأول.

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